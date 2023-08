Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Defekte Heckscheibe

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwischen 13:15 Uhr und 13:50 Uhr kam es am Dienstag in Eisenberg zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines Kleinbusses VW hatte diesen am Lindenplatz geparkt. Nach der Spurenlage zu urteilen stieß ein unbekannter Fahrzeugführer rückwärts, mit einem Teil der Ladung, gegen das Heck des VW und beschädigte so die Heckscheibe. Im Anschluss verließ dieser die Unfallstelle pflichtwidrig. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 640 oder per Email an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 0226375/2023, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell