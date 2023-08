LPI-J: Erst randaliert, dann gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Durch auffällige Geräusche in der Nacht wurde eine Bewohnerin des Bornweges in Frauenprießnitz geweckt. Aus Furcht, dass Einbrecher in ihrem Haus sind, informierte sie einen Bekannten, welcher die Polizei Saale-Holzland kontaktierte. Die eingesetzten Beamten prüften die Ausgangsmeldung ab, stellten jedoch keine Unregelmäßigkeiten fest. Weder gab es Beschädigungen am Haus, noch waren ...

mehr