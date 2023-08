LPI-J: Cannabis vor Fahrtantritt

Jena (ots) - Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer 14-jährigen Skatebordfahrerin ereignete sich am Dienstagabend im Kreuzungsbereich Löbichauer Straße und Eschenplatz. Das Mädchen musste im Anschluss verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Hergang laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

