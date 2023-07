Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher steigen über das Dach eines Hochregallagers ein

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Auf besonderem Weg gelangten bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende (14.07. - 17.07.) in die Produktions- und Lagerhalle einer Firma an der von-Liebig-Straße in Marienfeld. Den Erkenntnissen nach verschafften sich die Einbrecher mit einer Leiter Zutritt auf das Dach des Hochregallagers. Dort schnitten sie gewaltsam ein Dachelement auf und gelangten im Inneren über ein Aufzugsystem an das Diebesgut. Dem derzeitigen Stand nach haben die Täter Fräsköpfe in unbestimmter Menge gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell