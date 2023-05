POL-MK: Ausgeschlachteter E-Scooter/ Kinderrutsche gestohlen

Lüdenscheid/Hagen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen: Tatverdächtiger stellt sich nach tödlicher Schussabgabe in Lüdenscheid bei der Polizei - dritte Ergänzungsmeldung Am Donnerstag (04.05.) suchte die Polizei Hagen mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 23-jährigen Syrer. Der Mann steht unter dringendem Tatverdacht, am Montag (01.05.) in Lüdenscheid auf ...

