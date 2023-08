LPI-J: Weg vom Fenster

Apolda (ots) - Am Dienstagabend wurde der Polizei in Apolda ein erneuter Brand eines Müllcontainers des Supermarktes in der Bernhard-Prager-Gasse gemeldet. Bereits am Montag berichteten wir über einen ähnlichen Vorfall. Dieses Mal wurde der Brand schnell festgestellt und konnte unmittelbar gelöscht werden. Da es sich hier um einen Restmüllcontainer handelte, entstand kein Schaden, auch an dem massiven Container ...

