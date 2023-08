Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 13.08.2023, 17:00 Uhr bis Montag, den 14.08.2023, 07:30 Uhr, ereignete sich in Wittlich eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein PKW, welcher in der Straße "In der Huf" geparkt war, durch einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der 06571/9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell