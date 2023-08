Polizeidirektion Wittlich

Feusdorf (ots)

Am 30.05.2023 gegen 03:20 Uhr wurde in Feusdorf in der Hauptstraße 11 eine Person mit dem abgebildeten Fahrrad angetroffen.

Das Rad wurde polizeilich sichergestellt.

Der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades kann sich nunmehr bei der Polizeiinspektion Prüm melden. Telefon: 06551-9420; Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de

