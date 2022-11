Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Kind auf Rad von Pkw angefahren und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Freitag, 28. Oktober 2022, 11:50 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag in Bilk. Ein Junge war auf seinem Rad von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachgekommen zu sein.

Nach den bisherigen Ermittlungen wollte der Neunjährige auf seinem Zweirad gegen 12 Uhr den Südring im Kreuzungsbereich mit der Aachener Straße an der dortigen Ampel überqueren. Hierbei sei er bei Grünlicht über die Fußgängerfurt in Richtung Bahnhof Bilk gefahren. Hier habe ihn dann rechtsseitig ein Pkw erfasst, der den Südring in Richtung Neuss befuhr. Der Junge stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer habe nur kurz gehalten und gefragt, ob alles "O.k." wäre und sei dann einfach weitergefahren. Die Polizei wurde erst einige Zeit später über den Unfall informiert.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Fiat 500 gehandelt haben, bei dem eine als "alter Mann" beschriebene Person hinter dem Steuer gewesen sein soll. Zudem habe eine Frau auf dem Beifahrersitz gesessen.

Hinweise werden an das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 erbeten.

