Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Erstmeldung+++ Schwerer Verkehrsunfall bei Wuppertal auf der A46 - Lkw prallt gegen Brückenpfeiler - Fahrer tödlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 2. November 2022, 06:02 Uhr

Aus bisher unklarer Ursache prallte heute Morgen auf der A46 Richtung Brilon ein Lkw gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrer wurde im völlig zerstörten Führerhaus eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

Den ersten Ermittlungen zufolge kam der Lkw nach links von der Fahrbahn ab, durchstieß eine Betonwand und prallte anschließend gegen einen Pfeiler der Brücke Ehrenhainstraße (Haan), die über die A46 führt. Der Fahrer des Lkw verstarb noch an der Unfallstelle. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden vier weitere Pkw beschädigt. Weitere Personen wurden nach bisherigem Stand nicht verletzt. Ein Statiker ist zur Überprüfung der Brücke vor Ort. Aktuell dauern die Bergungsarbeiten am Unfallort noch an. Es ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell