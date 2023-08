LPI-J: Erneuter Brand in der Bernhard-Prager-Gasse

Weimar (ots) - Am Dienstagvormittag kam es in der Erfurter Straße in Nohra zu einem Auffahrunfall. Ein 54jähriger Mercedes Sprinter-Fahrer und ein 26jähriger Skoda-Fahrer fuhren hintereinander in Richtung Erfurt, als der Mercedes-Fahrer in Höhe des "Grills Nohra" verkehrsbedingt abbremsen und halten musste. Der Skoda-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden an beiden ...

