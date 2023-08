LPI-J: Unter Alkohol unterwegs

Weimar (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Täter in ein Büro in der Karl-Liebknecht-Straße einzubrechen. Nachdem sie die Haustür des Gebäudes aufhebelten und so an die Bürotür gelangten, scheiterten sie hier, die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Somit entstand lediglich Sachschaden an beiden Türen in Höhe von etwa 1500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

