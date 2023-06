Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Zeugen gesucht

Schapen (ots)

Am Samstag, gegen 13 Uhr, kam es auf der Hopstener Straße in Schapen im Bereich einer Rechtskurve zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei musste ein in Richtung Schapen fahrende VW-Fahrer nach rechts auf den Grünstreifen und weiter in ein Getreidefeld ausweichen, da der bislang unbekannte Fahrer eines entgegenkommenden schwarzen Kleinwagens vermutlich aufgrund seiner Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet. Anschließend setzte der unbekannte Fahrer unvermittelt seine Fahrt fort. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5100. Hinweise zum Fahrer des flüchtenden Fahrzeugs an die Polizei Spelle unter Tel. 05977-204360.

