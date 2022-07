POL-PIBIN: Unfall mit Personenschaden, Verursacher geflüchtet

Bingen, Veronastraße (ots) - 55411 Bingen am Rhein, Veronastraße, 05.07.2022, 07:00 Uhr bis 05.07.2022, 16:20 Uhr Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes A-Klasse am hinteren linken Stoßfänger. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

mehr