HZA-EF: Zoll beschlagnahmt Ecstasy, LSD, Crystal und andere illegale Drogen -Tipp kam vom Rauschgiftspürhund Hera

Bei einer Zollkontrolle eines Kleintransporters eines Postdienstleisters stellten Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheiten Verkehrswege Plauen und Chemnitz insgesamt 250 Gramm Ecstasy, 500 LSD-Trips, 12 Gramm Crystal sowie weitere Drogen im einstelligen Grammbereich fest, die in die Tschechische Republik geliefert werden sollten. Die Drogen befanden sich in verschiedenen Postsendungen, die in den Niederlanden aufgegeben wurden. Hera, ein 5-jähriger Holländischer Schäferhund, gab seinem Herrchen durch sein Anzeigeverhalten den entscheidenden Tipp. Das Fahrzeug wurde bereits am 26. August auf der A 14 bei Nossen aus dem fließenden Verkehr gezogen und kontrolliert. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Dresden. Diese dauern noch an.

