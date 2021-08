Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zöllner entdecken zahlreiche Betäubungsmittel in Postpaketen - 13 Strafverfahren eingeleitet

Erfurt (ots)

Ein buntes Sammelsurium an Betäubungsmitteln entdeckten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt am Donnerstag letzter Woche bei der Kontrolle eines Lkw in Berg/Bad Steben. U.a. konnten die Kontrolleure Psilocybin, Kokain und Ecstasy sicherstellen.

Am vergangenen Donnerstag kontrollierten Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen nahe Berg/ Bad Steben einen polnischen Kleintransporter, welcher Postsendungen durch Deutschland auf der BAB 9 in die Tschechische Republik befördern sollte. Die Kontrollbeamten konnten in 13 Sendungen insgesamt über 54 Gramm Ecstasy, 7,5 Gramm Kokain und rund 30 Gramm Psilocybin sicherstellen. Der Konsum von Psilocybin erfolgt in der Regel in Form von psilocybinhaltigen Pilzen und bewirkt einen psychedelischen Rausch mit visuellen Halluzinationen. Daneben entdeckten sie eine geringe Menge Crystal und weitere 20 Stück Tabletten und rund 84 Gramm Betäubungsmittel, bei denen die genaue Substanz noch ermittelt werden muss. Vor Ort leiteten die Beamten 13 Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

