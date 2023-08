Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch auffällige Geräusche in der Nacht wurde eine Bewohnerin des Bornweges in Frauenprießnitz geweckt. Aus Furcht, dass Einbrecher in ihrem Haus sind, informierte sie einen Bekannten, welcher die Polizei Saale-Holzland kontaktierte. Die eingesetzten Beamten prüften die Ausgangsmeldung ab, stellten jedoch keine Unregelmäßigkeiten fest. Weder gab es Beschädigungen am Haus, noch waren fremde Personen zugegen. Nachdem die Frau beruhigt wurde, konnte sie ihre Nachtruhe fortsetzen und die Beamten den Einsatz beenden.

