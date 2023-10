Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Unfall beim Abbiegen ++ Ohne Führerschein gefahren ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Fenster eingeworfen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+ Unfall beim Abbiegen + Ottersberg. Am Mittwochnachmittag kam es an der Kreuzung Giers-Schanzendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped, bei dem der Mopedfahrer leicht verletzt wurde. Die 35-jährige Fahrerin eines Hyundai wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Badenermoor abbiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 72-jährigen auf seinem Moped. Bei dem Zusammenstoß wurde der 72-jährige leicht verletzt.

+ Ohne Führerschein gefahren + Achim. Am Mittwochvormittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei an der Embser Landstraße ein Pkw Nissan. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrer des Pkw nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+ Einbruch in Wohnhaus + Oyten. Am Mittwoch kam es im Verlauf des Tages zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Köbens. Die unbekannten Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen durch ein Fenster in das Einfamilienhaus und suchten dort nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt flohen. Die Polizei Oyten bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, sich unter der Nummer 04207/911060 zu melden.

+ Fenster eingeworfen+ Ottersberg. In der Zeit von Samstag bis Mittwoch kam es in der Straße Eckstever zu einem Einbruch in ein Bauernhaus. Ersten Informationen zufolge zerstörten die unbekannten Täter ein Fenster mit einem Stein, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Sie entkamen danach unerkannt. Welche Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Ottersberg unter 04205/315810 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Keine Meldungen vorhanden

