Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Tödlicher Unfall in Grasberg - Die Polizei sucht Zeugen +

Landkreis Osterholz (ots)

+ Tödlicher Unfall in Grasberg - Die Polizei sucht Zeugen + Grasberg. Bereits am 27.09.2023 ereignete sich auf der Straße Achterdamm (K42) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer die Kreisstraße in Richtung Grasberg, als es zu einem Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung mit seinem Pedelec auf der Fahrbahn fahrenden 53-jährigen kam. Infolge des Unfalls erlitt der 53-jährige schwerste Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Im Zuge der Ermittlungen zum Verkehrsunfall wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge trug der Pedelec-Fahrer schlecht erkennbare Bekleidung. Die Polizei Osterholz weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass gerade gut erkennbare und reflektierende Bekleidung Radfahrern zur eigenen Sicherheit dient und dringend empfohlen wird. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

