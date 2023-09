Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung

Landau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.09.2023 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Club in der Xylanderstraße in Landau. Der 39 jährige Geschädigte gab hierbei an, dass er plötzlich und unvermittelt von zwei Männern angegriffen wurde. Bei der folgenden Auseinandersetzung fielen die Beteiligten an das Fahrzeug eines Unbeteiligten. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1500EUR. Eine Personenbeschreibung war dem Geschädigten nicht möglich. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Tel.Nr. 06341/2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell