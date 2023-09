Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pakete werden wohl später kommen

Lustadt (ots)

Zeugen meldeten am Samstagnachmittag eine verdächtige größere Versandbox im Bereich der Angelstraße. Nach Überprüfung konnte festgestellt werden, dass sich in dieser noch mehrere Pakete befanden, die noch nicht zugestellt wurden. Ermittlungen ergaben, dass wohl der Auslieferer eines größeren Online-Versandhauses die Box am Straßenrand vergessen hat. Da diese vor Ort nicht abgeholt wurde, wurde sie durch Beamte der PI Germersheim sichergestellt - die Pakete werden wohl erst kommende Woche zugestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell