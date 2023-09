POL-PDLD: Verkehrskontrollen nach Stadtfest

Landau (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde am Gelände eines Reiseunternehmens im Gäxwald in Herxheim bei Landau ein Reisebus der Marke Mercedes Benz Typ 632 03 / Travego RHD entwendet. Der Bus wurde als Teambus der PS Karlsruhe Lions eingesetzt und war mit entsprechender Bedruckung versehen. Rückfragen bitte an: Pressestelle Polizeiinspektion Landau Uwe Nagel, PHK Presse/Öffentlichkeitsarbeit Telefon ...

mehr