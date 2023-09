Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

Landau (ots)

Am 01.09.2023 gegen 13:10 Uhr kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Firststraße in Appenhofen. Bei dem Versuch in eine Parklücke zu fahren, schoss der 39 Jährige Fahrzeugführer über das Ziel hinaus und kam erst auf der sich hinter dem Parkplatz befindlichen B38 zum Stehen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Streife Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

