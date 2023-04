Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gehen rabiat vor

Mühlhausen (ots)

Im Steinweg hatten Diebe Wertgegenstände vermutlich durch eine Schaufensterscheibe erspäht. Um an diese zu gelangen warfen sie am Mittwochabend die Scheibe mit einem Gullydeckel ein. Gegenwärtig ist bekannt, dass aus dem Geschäft im Steinweg ein Laptop im Wert von etwa 1500 Euro entwendet worden ist. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Mühlhäuser Polizei ermittelt zur Tat.

