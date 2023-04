LPI-NDH: In Leitplanke gefahren

Großbodungen (ots) - Bei Ausfahren aus einem Grundstück in der Siedlung hatte ein Zusteller die Abmaße seines Fahrzeugs falsch eingeschätzt und blieb mit dem Fahrzeug am Gartenzaun hängen. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

