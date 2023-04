Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Eichholz Lübecker ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Am Mittwoch, den 12. April 2023 verursachte ein 40-jähriger Autofahrer einen Unfall in Eichholz. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Das 3. Polizeirevier in Lübeck wurde gegen 18.00 Uhr über einen Verkehrsunfall in der Straße Kaninchenbergweg in Kenntnis gesetzt. Die Polizisten trafen den 40-jährigen Lübecker unverletzt an. Nach jetzigem Sachstand befuhr der Mann mit seinem VW die Straße Kaninchenbergweg in Richtung Brandenbaumer Landstraße. In einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überfuhr anschließend den Gehweg und kollidierte schließlich mit einem Zaun. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt.

Die genauen Hintergründe des Unfalls werden durch die Polizeistation Eichholz ermittelt. Möglicherweise könnten mangelnde Fahrpraxis, nicht angepasste Geschwindigkeit oder Ablenkung ursächlich gewesen sein. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich für die eingesetzten Beamten vor Ort nämlich nicht.

Der Lübecker muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die zuständige Führerscheinstelle wird informiert. Versicherungen decken Unfallschäden in der Regel nicht ab, wenn Fahrer gegen die Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrversicherungen (AKB) verstoßen, indem sie beispielsweise ohne Führerschein oder unter Einfluss von Alkohol oder Drogen ein Fahrzeug führen.

Muzaffer Maubach

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell