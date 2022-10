Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Orteingangsschild in Gräfentonna angegriffen - Zeugensuche

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend um 21:44 Uhr versuchten zwei Unbekannte das Ortseingangsschild der Gemeinde Gräfentonna zu entwenden. Dies misslang und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Am Ortseingangsschild entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugen welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Bezugsnummer 0266217/2022 zu melden. (cr)

