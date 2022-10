LPI-GTH: Warnung von falschen Bankberatern

Gotha (ots) - Unbekannte begaben sich in der Nacht vom 26.10.2022 zum 27.10.2022 auf das Gelände eines Baumarktes in der Salzgitterstraße. Die Täter entwendet eine Vielzahl leerer Propangasflaschen im Wert von ca. 600 Euro. Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0264880/2022) entgegen. (db) Rückfragen bitte an: ...

