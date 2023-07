POL-BI: Nach Sprung aus dem Fenster: Einbrecher wird festgenommen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Die Polizei sucht nach einem Handyraub in den frühen Morgenstunden des Sonntages, 23.07.2023, den Täter sowie Zeugen. Ein 31-jähriger Bielefelder filmte zur Tatzeit, von der Treppe am Boulevard aus, mit seinem Handy eine Auseinandersetzung zwischen fünf bis sieben Personen. Die Gruppe befand sich in Bewegung von der Treppe in Richtung Erlebnisbad. Ein Gruppenmitglied bemerkte, ...

