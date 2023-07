Polizei Bielefeld

POL-BI: Sondereinsatz des Verkehrsdienst: Sicherheit in der Innenstadt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitagabend, 25.07.2023, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Bielefeld Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich durch. Es wurde eine dreistellige Anzahl an Verwarngeldern erteilt. Zudem wurde ein polizeibekannter und drogenabhängiger Mann ohne festen Wohnsitz mit einem am Tag zuvor gestohlenen gemeldeten Fahrrad erwischt.

Im Zuge der Maßnahmen wurden Geschwindigkeitsmessungen mit einem ESO-8-Messgerät an der Eckendorfer Straße durchgeführt. Aufgrund von überhöhten Geschwindigkeiten, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern, wurden insgesamt 116 Verwarngelder erteilt, 27 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geschrieben und vier Fahrverbote erteilt. Nach Toleranzabzug fuhr das schnellste Fahrzeug 97 Stundenkilometer.

Zudem führten Beamte im Bereich Artur-Ladebeck-Straße und der Herforder Straße Laser-Geschwindigkeitsmessungen durch. Es wurden sieben Verwarngelder erteilt und eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige geschrieben.

Bei gezielten E-Scooter-Kontrollen im Innenstadtbereich mussten 16 Fahrerinnen und Fahrer Verwarngelder zahlen, da sie beispielsweise die vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht beachteten. Zudem wurden zwei Verwarngelder wegen Abbiegeverstößen verhängt und einmal wegen des Parkens auf einem Gehweg.

Am Kesselbrink wurde zudem ein E-Scooter-Fahrer angehalten, dessen Atemalkoholtest positiv verlief. Er wurde für eine Blutprobe zur Wache Ost gebracht. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gegen 23:00 Uhr wurde außerdem ein 30-jähriger polizeibekannter, drogenabhängiger und wohnungsloser Mann auf einem hochwertigen Rennrad im Bereich der Stadthalle kontrolliert. Aufgrund eines fehlenden Rücklichts sollte er in der Herbert-Hinnendahl-Straße kontrolliert werden. Zunächst verweigerte er die Kontrolle und flüchtete dann in Richtung Stadthalle. Im Bereich der Herforder Stra-ße konnte er dann von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes angehalten und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Die Beamten ermittelten, dass das Fahrrad aus einem Keller in der Detmolder Straße, in Höhe der August-Bebel-Straße, entwendet worden war.

