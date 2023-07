POL-BI: Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 23.07.2023, gelangte ein unbekannter Täter in eine Gaststätte an der Straße Waldhof und stahl Bargeld, Spirituosen, einen elektrischen Dönerfleisch-Schneider und Schmuck. Zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 10:24 Uhr, brach der Täter über ein Fenster in den Grill ein, das in Richtung der Straße Waldhof ausgerichtet ist. Im Gebäudeinneren ...

