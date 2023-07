POL-BI: Sprayer mit Haftbefehl hat Drogen dabei

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 24.07.2023, brach ein 26-jähriger Bielefelder in eine Apotheke in der Siechenmarschstraße ein. Der Einbrecher wurde im Zuge der Fahndung festgenommen. Gegen 05:20 Uhr brach ein Mann in eine Apotheke, in der Siechenmarschstraße, in Höhe Arndstraße, ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut und flüchte anschließend mit seiner Beute in ...

