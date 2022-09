Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barver, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Bruchhausen-Vilsen, Einbrüche in Lagerhalle und Container ---

Diepholz (ots)

Barver - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Barver wurden beide beteiligten Fahrzeugführer verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 14000 Euro. An der Kreuzung "Am Sünnekamp / Zu den Föhren" übersah ein 24-jähriger Fahrer eines Transporters den Pkw eines 56-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die beiden Fahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Maasen - Kettenreaktion

Am späten Dienstagnachmittag beabsichtigte ein 83-Jähriger mit seinem Traktor mit angehängtem 4-Schar-Volldrehpflug in Maasen von dem Friedrich-Wilhelm-Weg nach links auf die Maaser Straße in Richtung B 214 abzubiegen. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste er zurücksetzen, wobei er den hinter ihm wartenden Pkw Toyota einer 70-Jährigen Fahrerin übersah. Die 70-Jährige setzte ihren Pkw Toyota ebenfalls zurück, um einen Unfall zu verhindern und übersah dabei den hinter ihr wartenden Pkw BMW einer 31-jährigen Schwafördenerin. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw Toyota, sowie BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Der Pkw Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit von Montagnachmittag, 14:30 Uhr, bis Dienstagvormittag, 9:30 Uhr, wurde in eine Lagerhalle eines Betriebes im Ortsteil Barbusch an der B 6 eingebrochen. Die oder der Täter drangen gewaltsam in das verschlossene Gebäude ein und entwendeten Arbeits- und Gartengeräte im Wert von ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl aus Container

Im Zeitraum von Montag ca. 16:30 bis Dienstag ca. 06:40 Uhr brachen bisher noch unbekannte Täter in der Straße Am Scheunenacker einen verplombten Überseecontainer auf. Der Container befand sich auf einem Sattelzug. Ein Karton wurde aus dem Container entnommen und "in aller Ruhe" hinter dem Gebäude eines Getränkemarktes geöffnet. Der Inhalt schien den Einbrechern nicht zu gefallen und sie ließen die Beute zurück. Trotzdem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt auch hier die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 16 Uhr wurde ein Motorradfahrer durch einen zurücksetzenden Lkw leicht verletzt. Ein 40-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine Verlangsamte auf der Dreyer Straße die Fahrt, da er eine Einfahrt verpasst hatte. Er übersah beim Zurückfahren den 35-jährigen Motorradfahrer, der hinter ihm fuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer stürzte. Hierbei wurde der 35-Jährige leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell