Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy-Dreh durch Raub gestoppt- Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Die Polizei sucht nach einem Handyraub in den frühen Morgenstunden des Sonntages, 23.07.2023, den Täter sowie Zeugen.

Ein 31-jähriger Bielefelder filmte zur Tatzeit, von der Treppe am Boulevard aus, mit seinem Handy eine Auseinandersetzung zwischen fünf bis sieben Personen. Die Gruppe befand sich in Bewegung von der Treppe in Richtung Erlebnisbad. Ein Gruppenmitglied bemerkte, dass der Bielefelder sie filmte und lief auf ihn zu. Der Täter schlug dem 31-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so dass das Opfer zu Boden ging und griff dessen iPhone. Mit der Gruppe und der Beute flüchtete der Räuber in Richtung Unterführung zum Bahnhof. Die Tatzeit lag zwischen 04:40 Uhr und 05:10 Uhr. Rettungskräfte verarzteten den Leichtverletzten.

Der Tatverdächtige wurde als ungefähr 20 Jahre alt, mit blonden Haaren und mit schwarzer Lederjacke bekleidet, beschrieben. Die Gruppe soll aus fünf Männern und zwei Frauen, im Alter um die 20 Jahre, bestanden haben.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell