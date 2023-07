Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge verfolgt und filmt Verdächtigen - PKW- Aufbrecher festgenommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Zeuge verfolgte am Montagabend, 24.07.2023, einen Verdächtigen und filmte ihn. Polizisten nahmen den PKW-Aufbrecher, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde, im Rahmen der Fahndung fest

Ein Bielefelder hörte gegen 18:30 Uhr an der Schmiedestraße das Geräusch einer zu Bruch gehenden Scheibe und bemerkte einen neben einem geparkten PKW stehenden Mann. Als der Unbekannte loslief, nahm der Beobachter die Verfolgung auf und benachrichtigte die Polizei. Er gab eine Personenbeschreibung sowie die Fluchtrichtung durch und machte mit dem Handy Aufnahmen von dem Flüchtenden. Während der Verfolgung beobachtete der Bielefelder, wie der Verdächtige etwas in der Nordstraße in einem Hausflur ablegte. Im Bereich der Bremer Straße/ Meller Straße verlor er den Flüchtenden schließlich aus den Augen.

An der Schmiedestraße stellten Streifenpolizisten an einem VW Polo eine eingeschlagene Scheibe fest. In dem Hausflur in der Nordstraße fanden Beamte die abgelegte Jacke des Tatverdächtigen sowie das gestohlene Portemonnaie der VW Polo Halterin und stellten beides sicher.

Im Rahmen der Fahndung erkannten Polizisten den Geflüchteten, einen 35-jährigen Bielefelder, im Nordpark Center und nahmen ihn fest. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den PKW-Aufbrecher bereits ein Haftbefehl wegen Diebstahl in vier Fällen, Betrug und versuchtem Betrug vorlag.

