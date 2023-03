LPI-EF: Tuning mit Folgen

Erfurt (ots) - Am Montagmorgen stellte ein Anwohner in der Wilhelm-Külz-Straße zwei aufgebrochene Keller in seinem Wohnhaus fest und verständigte die Polizei. Ein Dieb hatte die Vorhängeschlösser der zwei Kellerboxen zerstört und sich anschließend aus diesen bedient. Der unbekannte Täter stahl neben Schnaps, einen E-Scooter im Gesamtwert von fast 1.000 Euro. Um sich vor Kellereinbrechern zu schützen, rät die Polizei: lagern Sie keine wertintensiven Gegenstände in ...

mehr