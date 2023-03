Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gegen Laterne

Erfurt (ots)

Für einen 33-jährigen Mann endete die Autofahrt gestern in Erfurt an einer Straßenlaterne. Der Hyundai-Fahrer war am Morgen in der Geschwister-Scholl-Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Lichtmast gefahren. Verletzungen zog sich der Mann dabei nicht zu. Allerdings ging der Weg für ihn trotzdem ins Krankenhaus. Der 33-Jährige hatte bei einem Alkoholtest mehr als 1,8 Promille erreicht, sodass eine Blutentnahme notwendig war. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und gegen ihn Strafanzeige erstattet. (JN)

