Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keller aufgebrochen

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen stellte ein Anwohner in der Wilhelm-Külz-Straße zwei aufgebrochene Keller in seinem Wohnhaus fest und verständigte die Polizei. Ein Dieb hatte die Vorhängeschlösser der zwei Kellerboxen zerstört und sich anschließend aus diesen bedient. Der unbekannte Täter stahl neben Schnaps, einen E-Scooter im Gesamtwert von fast 1.000 Euro. Um sich vor Kellereinbrechern zu schützen, rät die Polizei: lagern Sie keine wertintensiven Gegenstände in Kellerräumen, bringen Sie einen Sichtschutz an Ihrer Kellerbox an, verwenden Sie geeignete Sicherungstechnik an der Kellertür und achten Sie auf eine ge- bzw. verschlossene Hauseingangstür. (JN)

