Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Wohnunge

Erfurt (ots)

Einbrecher schlugen gestern in zwei Wohnungen zu. Am Morgen brach ein unbekannter Mann in der Augustinerstraße in die Wohnung eines Ehepaars ein. Im Flur durchwühlte er eine Handtasche und stahl aus einem Schrank einen Schlüsselbund. Die 63-jährige Mieterin überraschte den Dieb bei seinem Handeln, sodass dieser mit einem Fahrrad die Flucht ergriff. Dieser war etwa 33 bis 45 Jahre alt, 175 cm groß und von athletischer Statur. Er hatte dunkelblonde bis rötliche kurze Haare, trug schwarze Bekleidung und führte einen schwarzen Rucksack bei sich. Der Täter soll sich bereits einen Tag zuvor im Bereich des Tatorts aufgehalten haben. Personen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0069618 an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu wenden.

Am selben Tag brach eine unbekannte Person zwischen 06:40 Uhr und 17:20 Uhr in eine Wohnung am Hospitalplatz ein. Dazu beschädigte der Einbrecher eine Tür. In der Wohnung durchwühlte der Täter mehrere Schränke und stahl schließlich drei Stangen Zigaretten im Wert von etwa 125 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

