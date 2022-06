Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fit für den Ernstfall - Studierende trainieren im Stadtgebiet

Bremerhaven (ots)

Auf dem Lagezentrum der Polizei geht ein Notruf ein: "Hilfe! Bei uns in der Wohnung gibt es Streit. Ich bin verletzt. Kommen Sie schnell!". Eilig wird der Einsatz per Funk an eine Streifenwagenbesatzung weitergegeben. Und was geschieht dann? Das trainieren am heutigen Dienstag, 21. Juni, Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter im Rahmen einer Übung in Bremerhaven. Auf dem Lehrplan steht "Häusliche Beziehungsgewalt".

"Bei diesen Einsatztrainings ist es uns wichtig, die Lebenssachverhalte so realitätsnah wie möglich darzustellen. Dafür trainieren wir an Orten und mit Darstellern, die die Studierenden nicht kennen.", so der verantwortliche Studiengruppeneiter und Einsatztrainer. Nach Beendigung des Studiums müssen die Polizistinnen und Polizisten das in der Theorie und Praxis Gelernte bei der Ortpolizeibehörde Bremerhaven im täglichen Dienst anwenden.

