Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Schulstraße in Otterberg haben Unbekannte am Dienstag zwischen 08:15 Uhr und 12:20 Uhr ein Auto zerkratzt. Der rote Mazda parkte in Höhe des Anwesens Nummer 4. Bei den Kratzern kann ein Unfallschaden ausgeschlossen werden, vielmehr wurden sie durch einen spitzen Gegenstand verursacht. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

