POL-PPWP: Versuchter Diebstahl von Styropor

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 22:30 Uhr auf einer Baustelle am Bettina-von-Arnim-Ring in Otterberg versucht zwei Pakete mit Styroporplatten zu entwenden. Hierbei wurden sie von angrenzenden Bewohnern beobachtet. Als dies von den Tätern bemerkt wurde, ließen sie die Pakete am Straßenrand zurück und entfernten sich fußläufig in Richtung Stadtmitte. Die zwei Personen wurden als männlich, circa 1,85 Meter groß und dunkelhaarig beschrieben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

