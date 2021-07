Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall geht glimpflich aus

Kaiserslautern (ots)

Zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Unfall in der Nacht zu Donnerstag an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße/Königstraße. Hier kam es gegen 3.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Dienstfahrzeug der Polizei und einem Opel Corsa. Die Polizeibeamten waren mit einem Zivilfahrzeug auf der Rudolf-Breitscheid-Straße mit Blaulicht unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit einer von links kommende Fahrerin eines Opel Corsa. An dem Polizeifahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein, und auch der andere Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten wurden nach eigenen Angaben nur leicht oder gar nicht verletzt. | elz

