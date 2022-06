Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde haben Unbekannte mehrere Starkstromkabel gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können.

In der Zeit von Freitagnachmittag, 17. Juni bis Montagmorgen, 20. Juni, stahlen die Täter von einer Baustelle in der Borriesstraße, in Höhe des Finanzamtes Wesermünde, mehrere Starkstromkabel mit einer Gesamtlänge von 55m. Zeugen, die im Bereich der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-3321 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell