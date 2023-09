Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Einkaufsmarkt

Landau (ots)

Die Geschädigte parkte am 01.09.2023 im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 15:10 Uhr ihr Fahrzeug rückwärts auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hardtstraße in Landau. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug bemerkte sie eine Beschädigung an der linken Frontstoßstange. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800Euro. Der Unfallverursacher hatte sich zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Tel.Nr. 06341/2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell