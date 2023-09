Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Bellheim (ots)

Einen Schaden von etwa 3000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Samstagabend gegen 17:30 Uhr im Bereich der Hauptstraße 22 in Bellheim. Aufgrund des Schadensbilds dürfte es sich beim Verursacher um ein landwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt haben, welches den beschädigten PKW auf der Fahrerseite streifte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

