Bundespolizeidirektion München: Erst Autos demoliert, dann Passantin geschlagen

Regensburg

Am Montagabend (14. August) hat eine 19-jährige Deutsche am Hauptbahnhof Regensburg zunächst zwei geparkte Autos mutwillig beschädigt. Anschließend legte sie sich noch mit einer Passantin an und verletzte diese leicht. Die Bundespolizei ermittelt.

Ersten Ermittlungen zufolge ging die 19-Jährige gegen 20:30 Uhr vom Bahnhofsvorplatz in Richtung Toilettenanlage. Dabei schlug sie im Vorbeigehen auf einen Spiegel eines geparkten Fahrzeuges der Deutschen Bahn AG ein. Auf ihrem weiteren Weg drosch die Regensburgerin noch auf die Motorhaube eines weiteren Autos aus dem Fuhrpark der Deutschen Bahn AG. Der entstandene Sachschaden wird noch ermittelt.

Anschließend rempelte sie eine 46-jährige Passantin an. Die Philippinerin stellte die 19-Jährige zur Rede. In dem folgenden Gerangel schlug die 19-Jährige der 46-Jährigen ins Gesicht.

Streifen der Landespolizei Bayern und des Bundespolizeireviers Regensburg wurden auf den Vorfall aufmerksam und nahmen die 19-Jährige vorläufig fest. Nach der medizinischen Versorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens konnte die 46-Jährige weiterreisen.

Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt gegen die 19-Jährige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Bundespolizisten die Frau auf freien Fuß.

