BPOL-F: Graffiti-Sprayer in Offenbach festgenommen

Frankfurt am Main (ots) - Die Bundespolizei ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Sonntagmorgen einem schlafenden Reisenden im Frankfurter Hauptbahnhof den Koffer gestohlen hatte. Wie der 43-jährige Mann aus Frankfurt am Main bei der Bundespolizei angab, wäre er im Hauptbahnhof in einem dortigen Schnellrestaurant eingeschlafen. Als er wieder aufwacht stellte er den Verlust seines Koffers fest. Im Koffer ...

mehr