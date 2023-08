LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Landespolizeiinspektion Gotha

Ohrdruf (Landkreis Gotha)

Am 10. Februar 2023 begaben sich drei bislang unbekannt gebliebene Personen in einen Einkaufsmarkt in der Hohenlohestraße. In dem Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr entwendeten die Unbekannten von dort mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von rund 700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0057575/2023) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

