Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem am Bahnhof geparkten VW kam es in der Zeit zwischen dem 31. Juli, 22.15 Uhr und gestern, 11.45 Uhr. Der oder die Unbekannten beschädigten eine Seitenscheibe um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Anschließend wurden unter anderem Nahrungsmittel sowie Bekleidungsstücke entwendet. Ein ähnlicher Fall ereignete sich bei einem im Bierweg abgestellten VW. In der Zeit zwischen 00.05 Uhr und 03.30 Uhr des heutigen Tages entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen ein Portemonnaie. Auch hier wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Der Gesamtschaden an den zwei angegriffenen Fahrzeugen beläuft sich auf ungefähr 4.500 Euro. Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0199135/2023 bzw. 0199428/2023) entgegen. (jd)

